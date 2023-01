KOMMENTAAR ⟩ Kuhu on jäänud pensionifondide eesmärk, kasvatada pensionipõlveks rikkust?

Lõpuks lisab Swedbank oma kirjas: «samas ei tohi ära unustada pensionifondide eesmärki – pakkuda inimestele ressursse pärast aktiivse tööea lõppu ning seda igas olukorras».

Oot, nüüd on vist küll midagi läinud lappama. Kuidas kõlaks pensionifondi eesmärgina, kasvatada inimeste rikkust, et saaks minna rahaliselt muretult pensionile?

Sattusin ka lugema Reutersis huvitavat lugu. Seal on võrreldud alates 2007. aastast, kui Apple tõi turule iPhone’i, õunaaktsia käekäiku. Sellest ajast on Apple’i aktsia kasvatanud investeeritud raha enam kui 40 korda. Laiem USA aktsiaturu indeks S&P 500 on samal ajal teinud 180% tõusu. Tundub nigel?

Kuvatõmmis Foto: Reuters

Mõlema tootlused on USA dollarites. Meil on tõesti propageeritud pensioni indeksifondidesse investeerimist, kuna seal on madalad tasud ja siis saaks kätte peaaegu turutootluse. Selle saavutamisega on olnud pensionifondid jännis. Miks ei võiks fondijuhid võtta ambitsioonikamaid eesmärke, kui vaid turutootluse saavutamine? Kuidas oleks pensioniks raha kogujate rikkuse kasvatamisega?